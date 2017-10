Stephen King in cineteca: l'1 e il 2 novembre al MIC

Mercoledì 1 e giovedì 2 novembre il Museo Interattivo del Cinema dedica una rassegna a Stephen King in occasione del suo 70° compleanno.

In proiezione i più celebri film tratti dai romanzi del genio della letteratura horror. Si parte mercoledì 1 novembre alle ore 15 con Stand by me - Ricordo di un'estate (1986); a seguire, alle ore 17 La zona morta (1983) e alle ore 19 The Mist (2007).



Giovedì 2 novembre si prosegue con Misery non deve morire (1990), alle ore 15, e Carrie – Lo sguardo di Satana (1976), alle ore 17. Di seguito il calendario delle proiezioni e le schede dei film.

Mercoledì 1 novembre

15 Stand by Me – Ricordo di un’estate

Bob Reiner, tratto dal racconto Il corpo di Stephen King, USA, 1986, 96’. Con Wil Wheaton, River Phoenix.

Raggiunto dalla notizia della morte di un amico, uno scrittore ricorda un episodio dei suoi anni tra infanzia e adolescenza: insieme con alcuni coetanei si era inoltrato nei boschi dell'Oregon, per ritrovare il corpo di un ragazzo scomparso.



17 La zona morta

David Cronenberg, tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, USA, 1983, 100’. Con Christopher Walken, Brooke Adams.

Risvegliatosi dal coma, l’esistenza di Johnny è sconvolta. La sua ragazza ha sposato un altro, e per di più si rende conto di vedere il futuro. Un'idea lo ossessiona: come intervenire per evitare che un politico megalomane diventi presidente e scateni poi una guerra nucleare.



19 The Mist

Frank Darabont, tratto dall’omonimo racconto di Stephen King, USA, 2007, 127’. Con Thomas Jane, Marcia Gay Harden.

In una cittadina del Maine, una strana nebbia tiene prigionieri i clienti di un supermercato. Le misteriose grida che si sentono provenire dalla fitta coltre rivelano ben presto la presenza di terribili creature provenienti da un'altra dimensione.



Giovedì 2 novembre

15 Misery non deve morire

Rob Reiner, tratto dal romanzo Misery di Stephen King, USA, 1990, 104’. Con James Caan, Kathy Bates.

Salvato da una fan dopo un incidente stradale, lo scrittore Paul Sheldon si trova in realtà segregato da quest'ultima, che cerca di obbligarlo a cambiare il destino dell’eroina dei suoi romanzi, Misery.



17 Carrie – Lo sguardo di Satana

Brian De Palma, tratto dal romanzo Carrie di Stephen King, USA, 1976, 95’. Con Sissy Spacek, Piper Laurie.

Dopo essere stata segregata dalla madre integralista religiosa, la giovane Carrie White scopre di avere poteri paranormali. Al ballo scolastico si vendica per il bullismo subito nel corso degli anni.