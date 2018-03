Dopo il Tour che ha registrato tutti sold out nel 2017 la ‘Leggenda’ della batteria Steve Gadd torna in Italia con la sua band



Domenica 8 Aprile 2018 il Teatro Ciak di Milano, in collaborazione con ZenArt Management, presenta la prima del Tour della ‘Leggenda’ della batteria Steve Gadd, che torna in Italia live dopo aver registrato tutti sold out nel 2017.



Fra più influenti batteristi di tutti i tempi, con centinaia di collaborazioni sui palchi più importanti del mondo con artisti di fama internazionale, come Paul McCartney, Eric Clapton, Frank Sinatra, James Taylor, Paul Simon, Ray Charles, Barbara Streisand & Barry Gibb, Peter Gabriel, STEVE GADD ci delizierà con l’inconfondibile stile groove che caratterizza la sua celebre batteria, il suo senso del tempo metronomico e la sua battuta ritmica secca e pulita, accompagnato sul palco da una line up da super band. ᐧ



Nella "STEVE GADD BAND" spiccano infatti i nomi di Michael Landau alla chitarra, protagonista di grandissime collaborazioni con Michael Bolton, Jennifer Lopez, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli e Vasco Rossi, lo storico trombettista di Frank Zappa Walt Fowler, orchestratore di fiducia di Hans Zimmer e compositore delle più famose colonne sonore come “Interstellar”, “Pirati dei Caraibi”, “Il Codice Da Vinci”, “Gladiator”, “Amazing Spiderman”, da Jimmy Johnson al basso e da Kevin Hays al pianoforte e alle tastiere.



A Milano Steve Gadd darà il via allo "STEVE GADD BAND ITALIAN TOUR” che, dall'8 al 15 aprile, attraverserà l'Italia per toccare le più importanti location italiane come Milano, Roma, Salerno, Bari, Bologna, Bergamo e Torino.