"Still Alive": dall'8 giugno al 2 luglio in anteprima allo Spazio Oberdan

Dall'8 giugno al 2 luglio allo Spazio Oberdan è in anteprima Still Alive - Dramma sul Monte Kenya (2017), debutto alla regia dell'alpinista Reinhold Messner.

Gert e Oswald, medici austriaci, insieme a Ruth, ragazza di quest’ultimo, sono in vacanza in Africa. I due uomini, decisi a scalare il difficile monte Kenya, più di 5000 metri di altezza, riescono a conquistare la cima con grande abilità e gioia. Nella discesa però Gert precipita e rimane gravemente ferito alla gamba. Ha così inizio una delle storie più avvincenti di salvataggio in alta quota, un’impresa durata nove giorni, che Oswald ha trascorso interamente a fianco all’amico.

Di seguito il calendario delle proiezioni:

08.06 ore 21.15 / 09.06 ore 17.00 / 10.06 ore 19.00 / 11.06 ore 21.15 / 13.06 ore 21.15 / 14.06 ore 19.00 /

15.06 ore 17.00 / 16.06 ore 21.15 / 17.06 ore 19.30 / 18.06 ore 21.15 / 20.06 ore 19.00 / 21.06 ore 19.00 /

22.06 ore 21.15 / 23.06 ore 17.00 / 24.06 ore 19.30 / 25.06 ore 21.15 / 26.06 ore 17.00 / 27.06 ore 18.30 /

29.06 ore 19.00 / 02.07 ore 19.00