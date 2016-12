Sold out per Sting: il 23 marzo al Fabrique

Il concerto di Sting in programma il 23 marzo al Fabrique, unica tappa italiana del tour 2017, ha registrato il tutto esaurito.

Il cantante farà tappa a Milano in occasione dell'uscita del nuovo album 57th & 9th, che verrà presentato nei principali club, teatri e arene dell'Europa e degli Stati Uniti. Durante il tour Sting suonerà al fianco di una band composta dal batterista Josh Freese e dei chitarristi Dominic Miller e Ruful Miller. Sul palco poi, anche gli ospiti speciali Joe Sumner e The Last Bandoleros.

57th & 9th, uscito l'11 novembre 2016, è il dodicesimo album in studio da solista di Sting e rappresenta un progetto rock pop, con dieci brani come 50,000, sulla mortalità delle rock star, o I Can't Stop Thinking About You, che ricorda lo stile dei Police.