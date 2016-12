Stoccate rosa, un affondo contro la malattia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

'En garde' e una stoccata in risposta all'attacco del tumore. "Stoccate rosa - fencing team" è un interessante progetto, sostenuto dalla Chiesa Valdese e che l'Associazione Sportiva Dilettantistica 'Una Virtù tira l'altra', in collaborazione con la Società Sportiva Dilettantistica 'Crescere Educare Agire' con l'Accademia di scherma CREA, l'attiva partecipazione della LILT Milano (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e il Patrocinio del CONI Comitato Regionale Lombardia e della FIS Comitato Regionale Lombardo, propongono alle donne con diagnosi o che hanno subito operazioni per il tumore al seno. Si tratta di una serie di incontri gratuiti per sperimentare la disciplina della scherma come attività riabilitativa, oltre che momento di socializzazione e divertimento. Questo progetto consente di offrire alle donne con diagnosi di tumore al seno la possibilità di praticare attraverso la disciplina della scherma, uno sport con caratteristiche ed esercizi specifici in grado di aiutare nella riabilitazione post operatoria e che contribuisce a diminuire sensibilmente il rischio di una recidiva della malattia stessa. La pratica della scherma favorisce un miglioramento degli atteggiamenti posturali di tutto il corpo, riduce il rischio di insorgenza di complicanze precoci e la rieducazione motoria consente il completo recupero dei movimenti di spalla e braccio dal lato dell'operazione. Il progetto "Stoccate rosa - Fencing Team" prevede, da gennaio a giugno 2017, una serie di incontri mensili di prova e avvicinamento alla disciplina presso la sede dell'Accademia di scherma CREA in via Candiani 71 a Milano. Le lezioni si svolgeranno in gruppo e saranno condotte da personale specializzato nell'insegnamento della disciplina della scherma. Le associazioni coinvolte garantiranno sostegno e supporto grazie al coinvolgimento dei loro esperti e referenti specifici. Ci sarà inoltre la possibilità di organizzare presentazioni e sperimentazioni "a domicilio" presso ospedali e presso le sedi degli enti sostenitori del progetto. Partner importante di questa iniziativa è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano, che con l'obiettivo prioritario di promuovere e valorizzare l'attenzione alla prevenzione e alla qualità di vita, metterà a disposizione l'esperienza e la professionalità dei suoi medici, psicologi ed esperti in alimentazione per realizzare seminari e workshop di informazione sanitaria per le donne coinvolte nel progetto: la prevenzione è l'arma migliore che abbiamo per combattere i tumori. Diamo una stoccata in risposta all'attacco del tumore. Mettiamo un punto a favore delle donne