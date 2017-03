Stop al neuroblastoma con la campagna “Cerco un uovo amico!”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Non c'è tempo da perdere, sono tanti i bambini malati di Neuroblastoma e Tumori solidi pediatrici, che hanno bisogno di aiuto e speranza. A Pasqua tutti insieme possiamo sostenere la campagna solidale Cerco un Uovo Amico! promossa dall'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S. , quella del "Bambino con l'imbuto", che da oltre 20 anni si occupa di Neuroblastoma, sostenendo i ricercatori dell'Istituto Gaslini di Genova e l'eccellenza scientifica nazionale. Scegliere le uova di cioccolato "Cerco un Uovo Amico" significa contribuire al sogno di dire STOP al Neuroblastoma e guarire così tutti i bambini ammalati di cancro. Per chi è a Milano e dintorni, dal 15 al 19 marzo, i volontari dell'Associazione sono in varie piazze per incontrare chi vuole aiutare la ricerca: 15/3 - 19/3 a Milano Via Torino ang. Via Palla; 17/3 a Milano P.le Cadorna fronte Stazione; 17/3 a Milano Via Beltrami fronte Decathlon Cairoli, 17/3 - 19/3 a Milano V.le Papiniano 27 fronte Esselunga, 18/3 - 19/3 a Milano Via Giovanni Cena 8 fronte Esselunga. Le uova si possono anche prenotare in Associazione entro il 31 marzo, telefonando al numero 010 9868319 o scrivendo a pasqua@neuroblastoma.org e si possono richiedere on-line sul sito www.neuroblastoma.org Spesso il Neuroblastoma, un tumore maligno subdolo e aggressivo, prima causa di morte per malattia in età prescolare dopo le leucemie, non viene riconosciuto dai primi sintomi, simili a quelli di una semplice influenza e quando si giunge alla diagnosi, si presenta in fase già avanzata con metastasi allo scheletro e al midollo. Con determinazione e con l'aiuto di tutti i suoi sostenitori l'Associazione, presieduta da Sara Costa, ha donato oltre 20 milioni di euro alla ricerca scientifica, sostenendo il "Progetto Clinico - Traslazionale Italiano per il Neuroblastoma" volto a individuare cure innovative ed efficaci, farmaci e terapie sempre più personalizzate e a misura di bambino. L'obiettivo per il 2017 è ancora più ambizioso: finanziare un importante progetto di Immunoterapia Genetica che, dopo due anni di laboratorio, sarà testato a breve sui primi pazienti all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Scegliere le uova di Pasqua solidali è un ottimo compromesso tra grandi e piccini. I bambini potranno gustare l'ottimo cioccolato Barry Callebaut, latte o fondente, di qualità superiore alla media; senza grassi vegetali diversi dal burro di cacao, senza OGM e senza glutine, quindi adatto anche ai celiaci. I genitori aiuteranno l'Associazione a sostenere i ricercatori e così regalare un "uovo amico" è un modo per rendere migliore la Pasqua e offrire reali prospettive di vita ai piccoli pazienti. Attiva in tutta Italia "Cerco un Uovo Amico" si svolge con il Patrocinio di Marina Militare - Arma dei Carabinieri - Polizia di Stato - Aeronautica Militare - Esercito Italiano - Vigili del Fuoco - Associazione Nazionale Carabinieri - Associazione Nazionale Comuni Italiani. L'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS è un ente senza scopo di lucro nato nel 1993 presso l'Istituto "G.Gaslini" di Genova per volontà di genitori e oncologi, con l'obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sul Neuroblastoma e, in seguito, sui Tumori Solidi Pediatrici. Oggi conta circa 120.00 sostenitori ed è attiva su tutto il territorio nazionale. Nei 24 anni di attività ha destinato oltre 20 milioni di Euro alla ricerca scientifica.