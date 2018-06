"Stop Yulin Festival": il 23 giugno da piazza Castello la marcia contro il massacro di cani

Stop Yulin Festival è il nome della marcia che sabato 23 giugno partirà da piazza Castello per protestare contro il massacro di cani che si consumerà nell'ambito dell'annuale manifestazione cinese.

Con una sfilata pacifica si chiederà la fine del festival per il quale ogni anno "vengono crudelmente uccisi e mangiati in strada migliaia di poveri cani e in minor quantità anche gatti, vittime innocenti dell'ingordigia e della tradizione culturale protetta dalle autorità locali nonostante il tutto avvenga nella totale illegalità", come scrivono gli organizzatori. I partecipanti sono invitati a indossare magliette nere e un accessorio rosso, colore della bandiera cinese.