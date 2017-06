Storie di città

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dalla Dublino decadente di Joyce al dramma del villaggio di Holcomb di Capote. Dalla Spoon River creata da Edgar Lee Masters fino al villaggio di Winesburg immaginato da Anderson, passando per i confini fantastici delle Città Invisibili di Italo Calvino. Che siano grandi città o villaggi remoti, che siano reali, verosimili o fantasiosi, da sempre i luoghi in cui abitiamo rispecchiano le nostre vicissitudini, dinamiche sociali di prossimità che ogni giorno generano storie, piccoli e grandi drammi quotidiani. Ritratti dell'agire umano come animale sociale nel suo habitat, dove gli affetti, i sentimenti e le emozioni espresse acquistano un carattere universale in cui tutti noi in qualche modo ci ritroviamo. A partire dai romanzi e dalle short stories di alcuni dei più importanti autori del panorama contemporaneo, un racconto in quattro tappe di città e paesi, e soprattutto delle vite che li abitano. L'iniziativa è articolata in un ciclo di quattro incontri consecutivi presso la Biblioteca Valvassori Peroni di Lambrate. Ogni incontro ha una durata di 45 minuti e vede coinvolti un narratore che accompagna il pubblico attraverso il tema della serata e i libri che lo raccontano, una lettrice di brani scelti e un videomaker in regia che interagisce con video e animazioni. QUARTA DI COPERTINA È UN PROGETTO CHE HA L'OBIETTIVO DI SUSCITARE IL DESIDERIO DI LEGGERE. UN INVITO ALLA LETTURA CHE È ANCHE UN'ESPERIENZA NARRATIVA. DAI ROMANZI AI RACCONTI, UN PERCORSO MULTIMEDIALE PER PARLARE DI LIBRI. Gli ideatori: Leonardo Rasulo vive a Milano e lavora presso Insieme nelle Terre di Mezzo onlus. Coordina il progetto di scrittura creativa per bambini e ragazzi La Grande Fabbrica delle Parole. Da sempre si occupa di progetti di insegnamento di scrittura creativa ed educazione alla lettura. Davide Sittinieri è un Art Director e Videomaker. Vive e lavora a Milano. Collabora con case di produzione, agenzie pubblicitarie e aziende. Crea, sviluppa, finalizza contenuti video per documentari, film aziendali, produzioni web, showcase e animazioni grafiche.