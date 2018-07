Storie di Jodok \ Rootical foundation

Giovedì 5 dalle 19.30, reggae party allo Jodok - il bar ristorante nel parco dell'Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, ad Affori.

Ospiti della serata i Rootical Foundation, reggae family dal 2006, tra le band più rappresentative del panorama reggae milanese.

Vibrazioni positive e tanta voglia di far festa, per ballare fino a notte fonda nel parco...



Rootical Foundation - Reggae Family since 2006 / Live ore 22

Apre e chiude la serata la selezione reggae di Massi Lester in vinile.



Programma:

ore 19.30: aperitivo a buffet con le specialità della nostra cucina

dalle ore 21: ingresso concerto Rootical Foundation



Prezzi:

Aperitivo a buffet con consumazione + concerto: €10 (ore 19.30-21.00)

Ingresso concerto + birra: €6 (dalle ore 21 alle 02)