“STORIE DI UN PASSATO FUTURO” - Una mostra unica nel suo genere che celebra i 10 anni dell’azienda in Italia e trasporta i visitatori all’interno di una narrazione emozionante che racconta rinnovamenti e rinascite quotidiane attraverso un percorso di cambiamenti socio-culturali che hanno caratterizzato il nostro Paese nell’ultimo decennio. Fino al 29 ottobre al Mudec - Museo delle Culture di Milano va in scena la seconda vita dei consumi tipici dell’italianità in un’esposizione contemporanea e innovativa che racconta le infinite trasformazioni create dal digitale e da Subito con l’obiettivo di ispirare le persone attraverso uno sguardo verso il passato che allarga gli orizzonti delle generazioni future verso una crescita sostenibile e una nuova cultura pop senza confini.

Il progetto fotografico realizzato dal Digital Creative Director, Simone Bramante farà rivivere le emozioni di ieri e di domani attraverso la rappresentazione valoriale di alcuni trend della nostra cultura italiana. Uno stile inconfondibile ricco di narrazioni oniriche, rivisitazioni generazionali e story-telling ispirerà gli amanti dell’arte, della fotografia, delle mode e della nostra cultura, facendo leva sulle ricerche di questo decennio protagoniste della piattaforma di Subito.

La mostra “STORIE DI UN PASSATO FUTURO” è completamente gratuita e aperto al grande pubblico accessibile direttamente dal bistrot del Museo dove è allestita.