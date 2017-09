Sarà la performance partecipata STORMO/Flusso di Effetto Larsen ad avviare la nuova stagione di Assab One a Milano, domenica 24 settembre.

STORMO/Flusso dimostra che, in assenza di un leader stabilito, la guida passa spontaneamente e rapidamente da un individuo all’altro. Esattamente come accade in natura, si crea una condizione per cuiqualsiasi iniziativa tesa a prevaricare gli altri o a imporre la propria volontà non viene accolta. Gradualmente si assiste allo sviluppo di una armonica volontà collettiva del pubblico/performer.

http://www.effettolarsen.it/