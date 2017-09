Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

STORMO/Flusso | Performance partecipata di Effetto Larsen sound design | Roberto Rettura e Matteo Lo Valvo light design | Stefano Mazzanti riprese video | Studio Azzurro DOMENICA 24 settembre | 18:30-23:00 sabato 23 settembre | workshop 15:00 – 19:00 Sarà la performance partecipata STORMO/Flusso di Effetto Larsen ad avviare la nuova stagione di Assab One a Milano, domenica 24 settembre, dalle ore 18:30. Effetto Larsen porta il pubblico/performer ad applicare in modo spontaneo le stesse regole di movimento che gli stormi di uccelli usano per migrare, per sopravvivere ai predatori, per organizzarsi negli spostamenti nonostante le grandi dimensioni del gruppo. In questi anni STORMO ha dimostrato e dimostra che, in assenza di un leader stabilito, la guida passa costantemente e rapidamente da un individuo all’altro, fino a dissolversi totalmente nella volontà collettiva. Esattamente come accade in natura, si crea una condizione per cui qualsiasi iniziativa tesa a prevaricare gli altri o a imporre la propria volontà non viene accolta. Sin dal suo debutto a Danae Festival nel 2010, il progetto pluriennale STORMO coinvolge, oltre ad addetti ai lavori del mondo scenico e creativo, svariate figure professionali interaction designer (Irina Suteu), urbanisti (Antonio Longo), sociologi (Pietro Lembi, Giuliana Costa), fisici di fama mondiale come Hugues Chaté, fra gli altri i computer scientists Gilles Tredan e Matthieu Roy dell’Università di Tolosa che hanno misurato scientificamente l’armonia che il progetto genera nei gruppi di persone che partecipano; ha attivato collaborazioni con altre realtà come il network europeo In Situ, l’Accademia di Brera e il Politecnico di Milano, e ha avuto come partner La Diagonale Paris-Saclay (Francia), la Fabrique de Théâtre (Belgio) e la Biennale Bothnia (Finlandia). Per questa nuova tappa milanese STORMO diventa STORMO/Flusso, un’azione collettiva lunga 4 ore in cui il pubblico potrà partecipare o osservare i performer/audience mentre alimentano il processo, potrà spontaneamente immergersi nel movimento dello stormo o potrà semplicemente osservare le evoluzioni del gruppo negli spazi dell’ex fabbrica GEA ora sede di Assab One. I sound designer Roberto Rettura e Matteo Lo Valvo, e il light designer Stefano Mazzanti dialogheranno interattivamente con la performance. Se i suoni e le luci in precedenza davano delle suggestioni al gruppo, influenzandone in qualche misura i movimenti, ora diventano performer partecipi, parte integrante e attiva. Studio Azzurro continua il suo percorso con Effetto Larsen, dopo aver accolto e documentato STORMO/rEvolution, sarà presente per riprendere questa esperienza e trasformarla in un video. Per chi volesse approfondire le tematiche della performance e provare una sessione di volo è possibile seguire un workshop sabato 23 settembre, dalle ore 15. Costo 10 euro più tessera 2017 Assab One (costo 5 Euro). Informazioni generali Sabato 23 settembre: Workshop dalle ore 15:00 alle ore 19:00 costo 10 euro, prenotazione e tessera 2017 Assab One (costo 5 Euro) obbligatorie Per iscrizioni e prenotazione: info@effettolarsen.it - 349 3833070 Domenica 24 settembre performance partecipata STORMO® /Flusso di Effetto Larsen dalle 18:30 alle 23:00 Dove: Assab One: Via Assab 1, Milano Ingresso: con tessera Assab One. Costo tessera annuale Assab One 5 Euro Per informazioni: www.effettolarsen.it/stormosettembre/ | info@effettolarsen.it | 349 3833070 Ufficio Stampa: Elena Bari | NewRelease con Elisa Lemmo Contatti Ufficio Stampa NewRelease: press@newrelease.news | 3289781241