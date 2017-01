Storytellers: Forlani "Di sole e di nuvole"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Appuntamento sabato 28 gennaio alle 21 presso "La Buca di San Vincenzo" a Milano, per uno spettacolo di grande atmosfera attraverso la musica e le parole di Forlani, che presenterà al pubblico il suo nuovo ep "Di Sole e di Nuvole"entrando nel cuore delle sue canzoni. L'evento, organizzato da Roberta Lilli e presentato dal giornalista Fabio Ricci, prevede uno showcase unplugged in cui il cantautore si esibirà accompagnato dalla sua band, composta da Sandro Gaeta (chitarra), Matteo Sarubbi (batteria) e Marco Zampetti (basso). L'esecuzione live sarà intervallata da un vero e proprio "Storytellers", dove Marcello Forlani, guidato dalle domande del giornalista, racconterà la genesi delle sue canzoni e i retroscena legati alla realizzazione dei relativi videoclip, condividendo con il pubblico le emozioni e i ricordi che hanno accompagnato il suo percorso di musica e di vita. Ingresso gratuito Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/1066127076848168/ Roberta Lilli (lilli_roberta@libero.it) Contatti e social https://it-it.facebook.com/ForlaniOfficial info: marcello.forlani@libero.it Press: susanna.giusto@gmail.com Milano, 22 gennaio 2017 Susanna Giusto Press office susanna.giusto@gmail.com