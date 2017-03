Milano si prepara per accogliere Papa Francesco: ecco le strade chiuse e i divieti

In occasione della visita di Papa Francesco alla città di Milano, in programma sabato 25 marzo, le vie interessate dall’itinerario e le aree in cui si svolgeranno le cerimonie verranno chiuse al traffico soltanto per il tempo necessario al transito e alla permanenza del Santo Padre.

Le aree toccate dalla visita del Papa sono Linate, punto di arrivo, via Salomone, piazza Duomo, carcere di San Vittore, parco di Monza, stadio San Siro e quindi partenza nuovamente dall'aeroporto di Linate.

I divieti di sosta con rimozione forzata saranno attivi dalle ore 20 del giorno 24 marzo alle ore 20 del giorno 25 marzo e 48 ore prima dell’inizio del provvedimento verranno sistemati i cartelli di divieto.

Per permettere l’allestimento del palco e la sistemazione delle transenne nello spazio destinato all’accoglienza dei fedeli, sull’area Aler di via Salomone il divieto di sosta con rimozione forzata sarà disposto dalle ore 8 del giorno 23 marzo sino alle ore 12 del giorno 25 marzo, quando le strutture verranno smontate.

VIDEO: "Milano accoglie Papa Francesco"

Dalle ore 00 alle 20 del giorno 25 marzo, e sino a deflusso completato, sarà attiva la ZTL Stadio Meazza prevista per le manifestazioni sportive e per i grandi eventi. Il 25 marzo, inoltre, le stazioni della metropolitana Lotto e Duomo resteranno chiuse.

"Ricordiamo - scrive Palazzo Marino in una nota - a tutti coloro che volessero prendere parte alle cerimonie, e accedere alle aree destinate all’accoglienza dei fedeli, che dovranno farne richiesta alla propria parrocchia di riferimento ed utilizzare unicamente i mezzi pubblici prenotati dagli organizzatori. Non è possibile utilizzare la propria auto per raggiungere o avvicinarsi ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi".

Per informare i cittadini residenti nelle aree interessate dai divieti e dalle chiusure al traffico, dal 13 al 24 marzo verrà disposto il volantinaggio e la distribuzione di locandine informative nelle portinerie dei palazzi, nelle attività commerciali, terziarie, industriali e sui veicoli in sosta.

ECCO NEL DETTAGLIO TUTTE LE VIE INTERESSATE