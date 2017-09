"Stradivari Festival": fino all'8 ottobre concerti e spettacoli inediti

Fino all'8 ottobre all'Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona si terrà Stradivari Festival, quinta edizione della manifestazione musicale consacrata agli strumenti ad arco.

Il programma, a cura del direttore artistico Roberto Codazzi, prevede concerti, spettacoli di danza e performance inedite. Tra le iniziative in evidenza: lo spettacolo di Carla Fracci ideato con il marito Beppe Menegatti e ispirato a Stradivari (sabato 30 settembre, al violino Anna Tifu); l'esibizione dello chef Gualtiero Marchesi, che creerà una ricetta sulla colonna sonora del Trio Dandolo (domenica 1 ottobre); il concerto dell'apprezzatissimo Uto Ughi, che suonerà il Kreutzer 1701 di Antonio Stradivari sulle note del Terzo Concerto di Mozart e il Guarneri del Gesù ex Grumiaux 1744, dalla voce più potente, sulle armonie del Quarto Concerto di Paganini (martedì 3 ottobre). E ancora, il concerto dei quattro maestri assoluti Paul Huang (violinista), Paul Neubauer (violinista), David Finckel (violoncellista) e Wu Han (pianista) (sabato 7 ottobre); e il gran finale in compagnia di Mischa Maisky, uno dei massimi interpreti del violoncello, e Francesca Dego, tra le più importanti violiniste italiane, con musiche di Haydn e Bruch. Per maggiori dettagli: www.stradivarifestival.it.