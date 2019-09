Una corsa di beneficenza a sei zampe per sostenere il progetto dell’Associazione il Collare d’oro per il riconoscimento dei cani d’assistenza per le persone epilettiche



La StraMILÀNcanina è una manifestazione sportiva dedicata a corridori amatoriali e professionisti che vogliono gareggiare con il loro amico a quattro zampe contribuendo a sostenere il progetto dell’Associazione Il Collare d’Oro. I partecipanti avranno la possibilità di competere correndo con il loro cane per un percorso lungo 2 km che si snoderà all’interno del Parco di Trenno.