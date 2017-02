Stramilano 2017: la corsa più amata dai milanesi torna il 19 marzo

Stramilano tornerà domenica 19 marzo dando appuntamento a tutti i runner alle 9 in piazza Duomo. Qui inizierà il percorso di 10 km che si snoderà per le vie cittadine. Sempre dal Duomo, alle 9:30, partirà la Stramilanina, la 5 km dedicata ai più piccoli; mentre la Stramilano Half Marathon, riservata agli atleti amatoriali e professionisti, si svilupperà per 21,097 km da piazza Castello a partire dalle 11.

Per tutti l'arrivo, come sempre, sarà all'Arena Civica, dove si potrà assistere alla cerimonia di premiazione e riprendersi dopo la corsa. L'edizione di quest'anno, che è la 46esima, sarà dedicata a Fabio Cappello, giovane corridore venuto a mancare lo scorso anno a pochi metri dal traguardo della Stramilano Half Marathon.

Madrina della manifestazione sarà Giusy Versace, atleta paraolimpica, argento e bronzo europeo 2016, che parteciperà a Stramilano a fianco della sua associazione Disabili No Limits Onlus.

La quota di iscrizione per la Stramilano e la Stramilanina è di 14 euro, mentre per la Stramilano Half Maraton va da 32 a 37 euro.