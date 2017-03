Domenica 19 marzo si corre la Stramilano

Domenica 19 marzo torna la Stramilano, la corsa più famosa della città.

Nella 46esima edizione - dedicata a Fabio Capello, il giovane runner morto al termine della Stra dello scorso anno - si sfideranno come sempre atleti amatoriali e professionisti, giovani ed appassionati di running.

Madrina della Stramilano 2017 sarà l’atleta e campionessa paralimpica Giusy Versace, che prenderà parte alla manifestazione con la sua associazione Disabili No Limits Onlus: una realtà che opera per restituire alle persone con disabilità una vita più autonoma.

“Mi è sempre piaciuta molto l’atmosfera che si respira in città nei giorni precedenti la Stramilano – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Sala –, quando ogni strada e ogni parco si popolano di runner che si allenano per raggiungere il proprio personale obiettivo, per provare a sfidare i propri limiti. E poi il giorno della corsa c’è un momento in particolare che non vedo l’ora di vivere da Sindaco: la partenza della Stramilanina, quando i tantissimi bambini che parteciperanno porteranno un’onda di sorrisi e allegria in tutta Milano”.

