"Stranavigli": dal 9 all'11 giugno surf, spettacoli e gare in Darsena

Dal 9 all'11 giugno arriva l'ottava edizione di Stranavigli, la tre giorni di sport acquatici che si svolge tra Darsena e Naviglio Grande.

In programma attività per avvicinare i bambini alle attività sportive in acqua, gare di surf, canoa e water bike, canotti, materassini e ciambelloni.

Si inizia il 9 giugno, dalle 18 alle 22, con performance e spettacoli; il 10 giugno si prosegue, dalle 10 fino alle 23, con gare, show, attività per il pubblico e lo Stranavigli Night Party; l'11, dalle 10 alle 21, si conclude con altri contest, spettacoli e iniziative per tutti.

Ecco la gallery con le foto di Stranavigli 2016.