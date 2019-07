Fantastic Store: "Stranger Things" arriva nel Mondadori Megastore di Piazza Duomo

Dopo il successo delle iniziative legate al Trono di Spade, Mondadori Store prosegue il ciclo Fantastic Store con una serie di incontri, prodotti in anteprima e curiosità dedicate al mondo del fantastico a 360° nel Mondadori Megastore di piazza Duomo a Milano.

Il 25 luglio, data di uscita del gioco di ruolo Dungeons & Dragons Hasbro realizzato proprio in concomitanza con la serie tv, verrà invece dedicato ai nostalgici lanciatori di dado.

Le sessioni di gioco

La sala eventi del Mondadori Megastore di piazza Duomo a Milano darà vita a sessioni di gioco di Dungeons & Dragons con diversi master di eccellenza tra cui Nicola DeGobbis (fondatore di Need Games!, casa editrice milanese specializzata in giochi di ruolo) e Christian Zoltar Bellomo (playtester ufficiale di Wizards of the Coast, ideatore di Sageadvice.eu, che da 30 anni si occupa di Dungeons & Dragons). A supporto dell'attività Denise Venanzetti (Marketing Asmodee Italia e organizzatrice di varie attività legate al mondo dei giochi di ruolo). Sarà l'occasione per dedicarsi come Dustin, Lucas, Mike e Will alla caccia del Demogorgone.

Le sessioni di gioco saranno libere, della durata di un'ora circa a partire dalle 17.

