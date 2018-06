Strawoman, corriamo in rosa con Daigo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domenica 3 Giugno si torna a correre in rosa a Milano con la ottava edizione della StraWoman. Anche quest’anno gli integratori DAiGO saranno al fianco delle donne che si cimentano in una manifestazione che, attraverso lo sport intende dare voce al delicato tema della violenza sulle donne. Una giornata da dedicare a se stesse e al proprio benessere, l’occasione giusta per fare sport, conoscersi, incontrarsi e trascorrere una giornata insieme alle proprie amiche. Non è necessario essere delle runners esperte, basta avere entusiasmo e tanta voglia di divertirsi. Per l’edizione 2018 sarà allestito lo Strawoman Village presso l’Arena Civica Gianni Brera. Il percorso si sviluppa all’interno del Parco Sempione dove saranno presenti gli stand Ibsa BOUTY con i prodotti DAiGO. Per DAiGO - sponsor della manifestazione - l’iniziativa di StraWoman è l’occasione giusta per sostenere e promuovere con convinzione il NO alla violenza sulle donne.