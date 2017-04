StreArt FOOD FESTIVAL LEGNANO PIAZZA 1° MAGGIO - Legnano (MI) DAL 28 Aprile AL 1° maggio INGRESSO LIBERO Quattro giorni di puro piacere all'insegna del buon cibo da strada nazionale & internazionale di qualità e al giusto prezzo, buona musica per tutti i gusti e Street Art organizzato da: Itinerando Eventi, Associazione Arca e H2O

STREET FOOD Cucine itineranti di ogni genere, food truck (i particolarissimi furgoni), apecar e roulotte attrezzati a cucina, specialità gastronomiche gourmet da tutta Italia e dal mondo, birre artigianali e speciali, pasticceria, dolci e tante sfiziosità introvabili. orari apertura dalle 11 alle 24 pranzo, cena e aperitivi,

MUSICA DAL VIVO TUTTE LE SERE!! 28/4 Shooting Stars (straordinario gruppo Rock formato da 5 ragazze scatenatissime) 29/4 Modena Park (storica e seguitissima cover band di Vasco Rossi) 30/4 The Black Beat Movement (soul e hip hop, con un approccio e un songwriting sperimentale... molto seguiti sui social e youtube) 1/5 tango argentino e balli latini (spettacolo con dj musica latina e ballerini) musica di sottofondo scelta per tutta la giornata 2^ JAM Graffiti con i migliori Writer locali (dimostrazione WritingAnimazione per i più piccol

Artisti di strada