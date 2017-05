Street action ai semafori di via Padova spacciatori di zucchero

STREET ACTION ai semafori di via Padova "SPACCIATORI DI ZUCCHERO" 25 Giugno 2017 VIA PADOVA (semafori tra il civico 136 e il civico 224) MILANO h 17 I protagonisti dello spettacolo LA TEATRERIA, scappati dal teatro, si troveranno ai semafori di via Padova alle ore 17:30 di oggi 25 Giugno (tra il civico 136 e il 224) per farvi divertire con stranezze, prodigi e dolcezza. Regaleranno zuccherini a tutti i passanti e poi faranno ritorno in teatro. Chiunque lo voglia puo’ partecipare attivamente alla street action. Il luogo di ritrovo è il TAC Teatro in via Padova 136 alle h 17:15. Alle 20:30 infatti andrà in scena presso il TAC Teatro di via Padova 136 la seconda replica de LA TEATRERIA Piccolo Multisala Teatrale Controeducativo su i cinque sensi. Evento fb spettacolo: clicca qui Evento fb street action: clicca qui Contatti Ass. Culturale TAC cf 9769770157 tel 3351472540 - 3923670068 www.ornellabonventre.com www.tacteatro.wordpress.com tac.teatro@gmail.com