Street art in arrivo alla stazione di Corsico

In questi giorni è stato pubblicato il bando, per artisti volontari, per la decorazione delle pareti della stazione ferroviaria di Corsico mediante murales e graffiti artistici, nell’ambito del progetto “CosìMIPiace” (www.cosimipiace.it), che da diversi anni si occupa della riqualificazione delle superfici murali e dei sottopassi delle stazioni ferroviarie della Città Metropolitana di Milano. Per partecipare i candidati potranno trovare tutte le informazioni ed il modulo di iscrizione sul sito www.cosimipiace.it; i materiali saranno forniti dall’organizzazione. Il progetto, ideato e realizzato dall’Associazione di Filosofia, Cultura e Volontariato “Nuova Acropoli” è frutto di una collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nata nel 2010 e tesa a promuovere la trasformazione di spazi urbani anonimi e grigi, preda di degrado e abbandono, in spazi colorati nei quali l’arte pittorica possa essere veicolo di valori e spunto di riflessione, trasformandoli in vere gallerie d’arte e rendendoli così luoghi di bellezza, di senso e di incontro nel contesto cittadino. “CosìMIPiace” raccoglie le energie di artisti emergenti e non, che trovano in esso spazi ed occasioni per donare la propria arte. Ad oggi il progetto ha portato alla riqualificazione degli spazi delle stazioni ferroviarie di Porta Garibaldi, Porta Genova, Greco Pirelli, Romolo e San Cristoforo. Nelle opere realizzate presso ciascuna stazione viene approfondito un tema di rilevanza sociale: la comunicazione, la gioventù, il viaggio, sono solo alcuni dei campi esplorati nelle precedenti edizioni. Il concorso dedicato alla stazione di Corsico sarà “L’acqua e la vita”, un argomento quanto mai attuale per le società moderne e che fa riferimento anche alla antica tradizione dei navigli lombardi dai quali la città di Corsico è attraversata. L’Associazione crede fermamente nella possibilità del progetto “CosìMIPiace” di migliorare concretamente la nostra città, contribuendo ad arricchire la vita di tutti i cittadini e ad accrescere il senso di consapevolezza e responsabilità nei confronti dell’ambiente e dei luoghi in cui viviamo, promuovendo a un tempo l’attenzione per i valori più alti dell’essere umano. ASSOCIAZIONE NUOVA ACROPOLI Nuova Acropoli è una associazione che si occupa di filosofia, cultura e volontariato, presente a Milano dal 2009. Promuove, soprattutto tra i giovani, un impegno civico che porti a migliorare se stessi e l'ambiente, nella convinzione che l’esempio ed il coinvolgimento attivo siano metodi efficaci per essere cittadini responsabili. Accanto al progetto “CosìMIPiace”, l’Associazione Nuova Acropoli si occupa, tra le altre cose, della promozione della cultura attraverso incontri e conferenze di argomento filosofico, del contrasto all’abbandono scolastico (progetto PASS), delle attività di protezione civile. Per saperne di più, visita i siti dell’Associazione www.nuovaacropoli.it - www.cosimipiace.it - www.progettopass.it Ufficio stampa Carlotta Di Cesare segreteria.mi@nuovaacropoli.it - 392 0423656 Nuova Acropoli Piazzale Egeo, 8 - Greco – Bicocca Piazza Tirana, 32 - Lorenteggio Telefax 02 39527488 20126 Milano milano@nuovaacropoli.it

