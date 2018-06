Street art tour di Another scratch in the wall - Underground edition

Another Scratch In The Wall è un sito di divulgazione giornalistica sul tema dell'Arte Urbana, con particolare interesse per la Street Art e per i Graffiti.

Sotto la guida della giornalista e storica dell'arte specializzata in Street Art Clara Amodeo, Another Scratch In The Wall organizza passeggiate a tema per imparare a conoscere la città in cui viviamo attraverso le storie che i suoi muri ci raccontano.



Per lo Street Art Tour di sabato 30 giugno partiremo ammirando le opere del quartiere Isola, tra pezzi storici e nuovi progetti, e continueremo al Tempio del Futuro Perduto, l'innovativo spazio underground alla Fabbrica del Vapore occupata. Concluderemo il tour all'Ippodromo di Milano, con la più grande jam d'Italia... Non mancare!



Per maggiori info e prenotazioni: anotherscratchinthewall@gmail.com

