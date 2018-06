Street art tour di another scratch in the wall

Another Scratch In The Wall è un sito di divulgazione giornalistica sul tema dell'Arte Urbana, con particolare interesse per la Street Art e per i Graffiti.

Sotto la guida della giornalista e storica dell'arte specializzata in Street Art Clara Amodeo, Another Scratch In The Wall organizza passeggiate a tema per imparare a conoscere la città in cui viviamo attraverso le storie che i suoi muri ci raccontano.



Per lo Street Art Tour di sabato 9 giugno partiremo ammirando le grandi opere del Leoncavallo Spazio Pubblico Autogestito e continueremo con la manifestazione Looperfest & Zuartday 2018, evento di street art dove vedremo all'opera artisti di fama internazionale... Non mancare!



Per maggiori info e prenotazioni: anotherscratchinthewall@gmail.com

