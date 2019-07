Un festival con 500 writer per il V centenario di Leonardo

Stradedarts Urban Gallery, in collaborazione con Ippodromo Snai San Siro, dà vita alla più grande jam mai organizzata prima in Italia, con 500 artisti di graffiti e street artist all’opera sui 5 chilometri di muro di cinta dell’ippodromo del galoppo di Milano. Gli artisti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, celebreranno con la loro arte i 500 anni da Leonardo Da Vinci.

Il festival

Stradedarts Urban Gallery, collabora con i migliori graffiti writer e street artist italiani che, lavorando sui muri metropolitani, sono riusciti a emergere nel mondo dell’arte creando un vero e proprio riferimento culturale e artistico. Queste forme d’arte contemporanea rappresentano il linguaggio creativo più innovativo e una delle correnti artistiche più alternative, universali e vicine al mondo dei giovani. Il fine che si

pone Stradedarts Urban Gallery, è quello di portare all’attenzione del grande pubblico tutti quei talenti che,artisticamente nati per strada, sono diventati affermati esponenti della cultura urbana in Italia e all’estero,offrendo loro nuove occasioni di visibilità.

Palcoscenico ideale di questa rappresentazione artistica dal respiro europeo sarà l’esterno del muro dicinta dell’Ippodromo Snai San Siro che, realizzato nel 1920, è uno dei più prestigiosi al mondo e l’unico dichiarato “monumento di interesse nazionale”. Gioiello dello stile Liberty italiano, è dotato di immensispazi verdi ed è una vera e propria oasi posta a pochi minuti dal centro storico della città. Proprio davanti alla tribuna secondaria dell’ippodromo è ubicata una delle statue equestri più grande al mondo, il Cavallodi Leonardo, realizzata dalla scultrice statunitense Nina Akamu, che per il suo lavoro si è ispirata ai disegnioriginali di Leonardo da Vinci, tema di Street Players 2019. Un luogo affascinante che grazie ad eventi e iniziative ludiche, musicali e culturali è diventato un centro di aggregazione per le famiglie e i milanesi diogni età. Snaitech, società proprietaria dell’ippodromo, ha deciso di mettere a disposizione dei 500 artisti imuri perimetrali della struttura per offrire ai giovani spazi di espressione della loro creatività.