Streeat Food Truck festival a Milano, Città studi: dal 31 marzo al 2 aprile 2017

In arrivo in Città Studi il festival del "baracchini" da cibo da strada. La kermesse, ad ingresso gratuito, interamente dedicato al cibo di strada di qualità su ruote. Dal 2015 è diventato itinerante e gira l’Italia per diffondere la cultura del cibo di qualità su ruote. Dalle olive ascolane agli arrosticini, tutto il meglio da degustare all'aperto.

Tantissimi Food Truck da ogni dove propongono le loro migliori specialità, in un clima di festa e convivialità garantito dall’accurata selezione musicale di Barley Arts Promotion (since 1979).

Accanto ad una scelta gastronomica gustosa e variegata, non poteva mancare un Bar innovativo e fuori dagli schemi, gestito da BUONO – Food&Events. Birre artigianali italiane, vini naturali, cocktail e centrifughe di frutta e verdura, per accompagnare al meglio ogni cibo e dissetarsi in maniera genuina. 3 giorni di ottimo Cibo, Birre Artigianali selezionate, buona Musica e spazi Verdi.

Non mancheranno ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici, bollitori e griglie.