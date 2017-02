"Street Food Festa d'Irlanda": dal 17 al 18 marzo al Joy, ingresso gratis

Il 17 e 18 marzo al Joy San Patrizio si festeggia con Street Food Festa d'Irlanda, una due giorni all'insegna di cibo, musica e, naturalmente, birra.

Ad aspettare i partecipanti bancarelle, articoli per hobbisti, concerti di irish folk (alle 21) e dj set. Per rifocillarsi inoltre, sarà possibile scegliere tra numerosi food truck che prepareranno specialità regionali italiane e non solo.