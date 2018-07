Nasco a Milano, 1976.



Da sempre appassionata di fotografia, scopro la Street Photography per caso.



Da allora non ho più smesso.



Trovo che la figura femminile sia rilevante nel genere Street, riesce sempre a catturare la mia attenzione durante le mie uscite fotografiche, per questo motivo ho deciso di sviluppare questo progetto.

Il mio intento è quello di enfatizzare la delicatezza e dolcezza che la femminilità può regalare a quelli scatti istantanei, furtivi e spontanei che soltanto la Street Photography può mostrare.

I luoghi degli scatti coprono il centro della città di Milano, musei, mostre, fino ai luoghi balneari, dal lago al mare, tutti in Italia.



"Street in rosa" esprime il mio modo di attribuire grazia e sensibilità a momenti di vita ordinari che accadono nella nostra quotidianità ma che sfuggono, se non colti e congelati.

Gallery