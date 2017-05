Street vinyls - Key gallery

STREET VINYLS AN ART SHOW BY XORA dal 6 MAGGIO 2017 KEY GALLERY opening sabato 6 maggio H 19 Copertine di dischi come opere d'arte contemporanea: a volte realizzate ad hoc, come la famosa banana adesiva di Andy Warhol per i Velvet Underground, altre volte scelte a posteriori, come quando i Manic Street Preachers telefonarono a Jenny Saville per chiederle in prestito una tela vista su un giornale. Rock, pop, soul, jazz, dance, punk, hip-hop, elettronica, classica: un intero mondo discografico che realizza nella fruttuosa chimica fra musicisti e artisti uno nuovo modello di creatività. Alla Key Gallery, via Borsieri 12 Milano, una mostra realizzata in collaborazione con Xora e Square 23 promette una esplorazione del mondo dei dischi d'autore con una raccolta che spazia negli ultimi 30 anni di lavori artistici sulle copertine di vinili di grandi artisti e band cult, con particolare attenzione al mondo della street art. Dai writers americani come Futura 2000 a Rammellzee, Jean-Michel Basquiat e Keith Haring sino ai più contemporanei Kaws, Space Invader. Non mancheranno artwork originali di artisti come Kaws, i mosaici di Space Invader, i lavori si JR, Dface, BLu, Borondo, Nychos, Faith47. Si potrà vedere per esempio un disco a tiratura limitata realizzato a spray su carta dal misterioso Banksy per la band norvegese di musica elettronica Röyksopp, o le opere fatte arrivare direttamente da Obey, alias di Shepard Fairey, per l'occasione. Non solo mostra però: i collezionisti potranno vedere ed acquistare dischi rari e copertine d'autore grazie alla lunga ricerca fatta da Xora per proporre agli amanti della street art e non solo una chicca quasi irripetibile, capace di aprire nuovi orizzonti per quello che riguarda l'arte urbana. E se la street art ha oggi costi spesso inarrivabili la mostra sarà l'occasione di avere in casa un pezzo originale e un'opera preziosa e con un importante coefficiente di rivalutazione. La mostra Street Vynils appena terminata a Torino alla galleria Square 23 si sposta a Milano, con questo progetto si consolida la collaborazione con il Teatro Colosseo di Torino attraverso il brand Xora. KEY GALLERY VIA BORSIERI 12 MILANO MM2 GARIBALDI MM5 ISOLA ORARI | MAR -SAB | 15-20