Dal 14 al 18 marzo a Milano con "Studi Festival #3" cinque giorni di arte contemporanea milanese

Studi festival #3, in programma dal 14 al 18 marzo, porta a Milano un evento diffuso consacrato all'arte contemporanea "Made in Milan".

Diversi artisti attivi in città si inviteranno reciprocamente a esporre nei rispettivi studi, per uno scambio di idee e creatività. Ne risulterà una serie di mostre, collettive, dimostrazioni e iniziative in un percorso esteso all'intera area urbana di Milano.

Una rete di dialogo tra menti creative, un'occasione per scoprire lo scenario artistico contemporaneo con tre categorie di eventi: "studi", tutti i giorni della manifestazione dalle 14 alle 17 negli atelier degli artisti partecipanti; "spazi", tutti i giorni della manifestazione dalle 14 alle 17 in strutture no profit, artist run space e istituzioni indipendenti; "serate focus", tutti i giorni della manifestazione dalle 18 alle 21 in cinque diverse zone di Milano.

Per il programma completo: www.studifestival.it.