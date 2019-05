Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

INCONTRO CON IL PUBBLICO: MIGLIORARE LA DIAGNOSTICA DEL TUMORE AL SENO L'obiettivo della scienza oggi è personalizzare non solo la cura, ma anche la diagnosi delle malattie. In questo incontro parleremo dello studio Pink: un importante progetto di ricerca a livello nazionale, che ha l'obiettivo di individuare la tecnica diagnostica (mammografia, ecografia e tomosintesi) più adatta ad ogni donna, per scoprire precocemente un eventuale tumore al seno. Auxologico partecipa al progetto di ricerca, elaborato dall'Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr e sostenuto dalla Fondazione Umberto Veronesi. INTERVENGONO Prof. Paolo Veronesi, Presidente Fondazione Umberto Veronesi Dott. Franco Cernigliaro, Radiologo, Responsabile Diagnostica per Immagini, Auxologico San Luca Dott.ssa Elena Dogliotti, Biologa Nutrizionista, Fondazione Umberto Veronesi Dott.ssa Sabrina Molinaro, Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche Dott. Edoardo Montrucchio, Radiologo Senologo, La Spezia Dott.ssa Myriam Bosco, Radiologo, Auxologico San Luca Prof.ssa Laura Fugazzola, Endocrinologo, U.O. Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Auxologico San Luca, Università degli Studi di Milano DOVE E QUANDO giovedì 6 giugno 2019, ore 18,00 presso Auxologico San Luca, Piazzale Brescia 20 (M1 Amendola-De Angeli) Milano Ingresso gratuito, iscrizione OBBLIGATORIA. www.auxologico.it/studiopink PER INFORMAZIONI 02 619112628/2301 - pressoffice@auxologico.it