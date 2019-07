Sud in festa allo spazio ristoro S.Cristoforo

Circolo METROMONDO

Comunicato Stampa

Al Ristoro S. Cristoforo, SUD IN FESTA, con cena a tema, Musica dal Vivo e Balli (Pizzica, Tarantella, Tammurriata), Venerdì 12 Luglio 2019 Milano



Il Circolo Metromondo organizza Sud in Festa, in collaborazione con il “Ristoro San Cristoforo”, con uno dei gruppi più seguiti presenti sul territorio lombardo: "I Briganti".

L’iniziativa si terrà in uno dei luoghi più suggestivi, antichi e tradizionali della vecchia Milano, lungo l’Alzaia Naviglio Pavese al numero 122, nello spazio in cui continua ad essere attiva la Canottieri San Cristoforo, nelle immediate adiacenze della bellissima chiesetta omonima, con la sua piazzetta “d’altri tempi”.

Alle ore 20.30 la serata inizierà con una cena con piatti tipici del Sud Italia, fra cui la siciliana “pasta alla norma” e il “risotto di mare terroncello”, il cosciotto di maialino e le verdure alla piastra. Nessun problema per i vegetariani. Bevande a parte.

Si potrà venire anche dopo cena per ballare in compagnia di un buon bicchiere di vino pugliese o di altre regioni del sud.

La serata continuerà, dalle 21.30 in poi, con i ritmi salentini, campani, calabresi ecc. del gruppo “I Briganti”, che faranno sicuramente scatenare i partecipanti.

Si concluderà con una simpatica “ronda” a base di musica e balli salentini e con la partecipazione di musicisti a sorpresa.

Per arrivarci senza avere problemi di parcheggio, si consiglia di prendere il tram n° 2, che attraversa il Naviglio Grande, o lasciando l’auto in zona Romolo, prendendo il bus 325 (5 min.), o camminando per una decina di minuti di distanza; o, dall’altra parte, dalla zona di Piazza Napoli (dove è più facile trovare posto), con 5 minuti di strada a piedi.

Per cenare, bisogna prenotare (tel. 3896986350, anche WhatsApp, oppure tel. 0235982997, oppure a metromondo@tin.it), e il contributo sarà di € 15,00 (cena più intrattenimento).

Per il solo ingresso all’ evento, senza cena, verrà chiesto una sottoscrizione di 5 € quale contributo per le spese organizzative.



Il Circolo Metromondo è associazione senza scopo di lucro, che dal 1992 organizza eventi culturali, sociali e solidali nella città di Milano.

