"Sudorazione": dal 18 al 30 aprile al Teatro Libero

Dal 18 al 30 aprile il Teatro dei Borgia sarà al Teatro Libero di Milano con lo spettacolo Sudorazione.

L'opera racconta del ritorno tragi-comico di un intellettuale nella sua terra di origine. Dopo aver cercato per anni di sublimare la sua provenienza per mezzo del teatro, il protagonista si trova a doversi trasferire in Puglia. Il Sud viene narrato secondo tutti i luoghi comuni della satira e del varietà, per evidenziare al meglio i punti oscuri di una parabola artistica, politica e civile.