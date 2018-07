Suede: concerto a Milano il 4 ottobre al Fabrique

I Suede, una delle band cult degli ultimi 20 anni, tornano in Italia per uno show imperdibile,n e si esibiranno il 4 ottobre al Fabrique di Milano.

Il gruppo, pioniere dell’epopea brit pop insieme a Oasis, Blur e Supergrass presenterà a Milano i successi che hanno fatto la storia assieme ai brani del nuovo album The Blue Hour, in uscita il 21 settembre e già disponibile in pre-order.

Posto unico: 30 euro + diritti di prevendita.

Biglietti in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di venerdì 11 maggio