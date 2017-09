Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

‘Le Suggestioni del Vetro’ è la mostra che Daniela Gilardoni presenta negli Spazi di Executive Service a Milano, una raccolta di opere che raccontano il percorso che ha portato l’artista contemporanea a scoprire un materiale tanto versatile quanto affascinante. L’esposizione è un viaggio tra le prime opere, un’esaltazione di tecnica e sperimentazione, e le creazioni più mature, tra le quali spiccano anche i gioielli dove il vetro si riscopre scultura. Nelle sale del business center milanese riservate alla mostra, l’artista presenta infatti un percorso che vuole essere anche una storia personale a testimonianza dei cambiamenti artistici che ha vissuto, frutto di una continua ricerca volta a indagare le tante proprietà espressive di questa materia. Esposti sono anche i lavori, tra cui ‘emocion’, nati per celebrare la società contemporanea tra tecnologia ed esasperazione dell’immagine; i manufatti di vetro colorato dalle forme più eccentriche sono invece frutto dell’incontro tra versatilità della materia e abilità manuale dell’artista. Non mancano le opere in cui luce e vetro si fondano per dare vita a delle espressioni dal forte valore emozionale. La mostra, complici anche la fidata rete di artigiani con cui l’artista lavora, presenta la varietà dell’eccellenza italiana e contemporanea nella produzione del vetro. L’evento è infatti un’importante occasione anche per scoprire una produzione artistica, frutto di sapiente maestria, a testimonianza del fermento artistico e culturale che oggi anima l' arte vetraria in particolare in Italia. Mostra, ‘Le Suggestioni del Vetro’ di Daniela Gilardoni c/o Executive Service in Via Monti, 8 – Milano Inaugurazione Mercoledì 27 Settembre, dalle ore 18.00 Esposizione fino a Lunedì 9 Ottobre Da Lunedì a Venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 Sabato, dalle 10.00 alle 15.00