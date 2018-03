Sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele… a tutta birra!

Dopo il grande successo della vigna sul rooftop della Galleria meneghina, MilanoCard presenta una nuova iniziativa per vivere la celebre passeggiata sui tetti… a tutta birra!

Nei weekend da venerdì 9 marzo a domenica 8 aprile dalle 18,30 alle 21 in Highline Galleria, incluso nel biglietto di accesso una degustazione di birre artigianali.

Sponsor dell’iniziativa il Birrificio Sensolibero che produce birre artigianali con materie prime di alta qualità e rigorosamente senza additivi o conservanti. Un’ottima occasione per visitare il percorso di Highline Galleria gustando un’ottima birra genuina e naturale accompagnata da sfiziosi stuzzichini.

In alcune serate l’evento sarà accompagnato da musica dal vivo e spettacoli di intrattenimento.

E lunedì 2 aprile, data speciale della Festa della Birra per Pasquetta.

Il Gruppo MilanoCard non è nuovo a questo genere di iniziative con cui desidera contribuire a esaltare le eccellenze di Milano come l’architettura, l’interesse per la sostenibilità ambientale e la buona tavola.

L’iniziativa ha posti limitati: per info e prenotazioni https://www.highlinegalleria.com/birra

Il costo del biglietto è di € 9,60 a persona e comprende: