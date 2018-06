Sulle ali della musica - Serata al M.a.c.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In occasione dell’uscita del CD d’esordio di Erica Piccotti, il 13 giugno si svolge una serata al M.A.C. per festeggiare l’importante traguardo di questa giovane e talentuosa violoncelllista. La musicista dialogherà con Nicola Cattò, Direttore della rivista “Musica”, ed eseguirà numerosi brani dal vivo. Il CD contiene musiche di Stravinsky (Suite Italienne for cello and piano), Prokofiev (Cello Sonata in C major, op. 119) e Franck (Cello Sonata in A major) ed è stato realizzato in duo con il pianista Itamar Golan. Nel 2013 il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano le ha conferito l’Attestato d’Onore “Alfiere della Repubblica” per “gli eccezionali risultati in campo musicale ottenuti in giovanissima età”: basta questo a spiegare il talento di Erica Piccotti, nata a Roma nel 1999 e diplomata in violoncello con il massimo dei voti al Conservatorio di Santa Cecilia. Vincitrice di numerosi premi prestigiosi e forte di una solida formazione nelle più importanti istituzioni musicali, attualmente frequenta in Germania il Master of Music presso la Kronberg Academy ed è impegnata in un’intensa attività concertistica. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Tel. 02.38036605; info@musicaconleali.it www.musicaconleali.it