L’estate 2017 di MADE4ART si apre con una nuova Summer Exhibition, special art project dedicato al tema dell’estate intesa come simbolo di energia e forza vitale, in un ideale invito ad assumere un atteggiamento positivo nei confronti dell’esistenza, in un contesto storico e sociale spesso segnato da incertezze e difficoltà.

La mostra riunisce alcune significative interpretazioni pittoriche, grafiche e scultoree realizzate da artisti dalle differenti sensibilità e specificità tecniche chiamati a esprimersi sul tema dai Curatori di MADE4ART, Elena Amodeo e Vittorio Schieroni. Protagonisti di questa mostra sono gli artisti Luigi Aricò, Giulio Belloni, Emilio Belotti, Marina Carboni, Carlo Ferreri, Giorgio Lo Fermo, Giulia Occorsio, Roberto Rovetta, che hanno sviluppato il tema proposto con opere di forte impatto cromatico e cariche di espressività, unendo linee, colori, materiali e, soprattutto, idee attorno a un medesimo concetto. Il risultato dell’incontro tra queste diverse personalità artistiche è un allestimento fatto di armonici contrasti, un viaggio nelle molteplici forme espressive dell’arte che durerà un’intera estate, verso la nuova stagione espositiva di MADE4ART.

Summer Exhibition 2017, con data di inaugurazione mercoledì 26 luglio, rimarrà aperta al pubblico fino agli inizi di settembre; durante il mese di luglio la mostra sarà visitabile con gli orari di apertura dello Spazio, in seguito su appuntamento.



Summer Exhibition 2017

Luigi Aricò, Giulio Belloni, Emilio Belotti, Marina Carboni, Carlo Ferreri, Giorgio Lo Fermo, Giulia Occorsio, Roberto Rovetta

26 luglio - 4 settembre 2017

Inaugurazione mercoledì 26 luglio, ore 18.30

Orari di apertura a luglio: lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì 10 - 13 e 15 - 19

Ad agosto e settembre apertura esclusivamente su appuntamento inviando una mail a info@made4art.it

MADE4ART

Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura

Via Voghera 14 - 20144 Milano

www.made4art.it, info@made4art.it, +39.02.39813872