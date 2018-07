Torna lo special art project di MADE4ART dedicato al tema dell’estate, un viaggio nell’arte con le opere di Martino Brivio, Carlo Ferreri, Leonor Navas Richar, Tommaso Panzeri e Francesco Sandrelli che durerà dalla fine di luglio agli inizi di settembre 2018.

L’estate, simbolo di energia e forza vitale, si traduce grazie all’arte in un invito ad assumere un atteggiamento positivo nei confronti dell’esistenza in un contesto storico e sociale spesso segnato da incertezze e difficoltà. Il progetto riunisce alcune significative interpretazioni pittoriche e scultoree realizzate da artisti dalle differenti sensibilità e specificità tecniche chiamati a esprimersi sul tema dai Curatori di MADE4ART, Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo. Il risultato dell’incontro tra queste diverse personalità artistiche è un allestimento fatto di armonici contrasti, tra astratto e figurativo, con opere di forte impatto cromatico e cariche di espressività.

Summer Exhibition 2018, con data di inaugurazione mercoledì 25 luglio, rimarrà aperta al pubblico su appuntamento fino al 4 settembre.



