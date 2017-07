"Summer Matinée": il 29 luglio Cafunè alla Santeria Paladini

Sabato 29 luglio, in occasione di Summer Matinée, la Santeria Paladini ospiterà il concerto di Cafunè, l'eclettico artista di origine russa, cresciuto in Polonia e poi trasferitosi a Berlino per studiare chitarra e canto.

Cafunè, il cui nome è un termine intraducibile che in portoghese indica il gesto di passare le dita tra i capelli della persona amata, ha uno stile che si ispira alla bossa nova, al flamenco e alle tradizioni gitane dell'Europa orientale. La sua musica evoca atmosfere nostalgiche, allegre e romantiche.

Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione del brunch.