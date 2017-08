"Da Summertime a Vacanze Romane": il 25 agosto al Castello Sforzesco

Venerdì 25 agosto nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco si terrà il concerto della Milano Chamber Orchestra Da Summertime a Vacanze Romane.

La formazione, affiancata dalla soprano Elisabetta Cois e dal Quartetto Archimia (Serafino Tedesi, violino, Paolo Costanzo, violino, Andrea Anzalone, violoncello e Matteo Del Soldà, viola), interpreterà un repertorio musicale versatile e fantasioso.

Si va dalle musiche brasiliane di Jobim con Desafinado alla migliore tradizione italiana di Gino Paoli, da Vacanze Romane dei Maria Bazar a Calling You dal film Bagdad Café, da Summertime a The Way We Were di Barbra Streisand, dai brani di Elvis Costello a Over the Rainbow. Un percorso musicale che vede nell'imprevedibilità della musica jazz una chiave di lettura per rendere frizzante qualsiasi brano.