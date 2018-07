A Base Milano i tramonti musicali di “Sunset Therapy”

Domenica 22 luglio a Base Milano si festeggia la domenica d’estate con Sunset Therapy.

All’ora del tramonto parte la psichedelia globale di "Psychophono & dj Mao", che pescano dalla loro collezione di vinili raccolti in giro per il mondo: dal sud America al sud est asiatico, fino all’Africa e al Medio Oriente, per un grand tour che accompagnerà il pubblico dal giorno alla notte.

Ingresso gratuito.