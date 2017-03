Supereroi al museo: il 5 marzo per "Scienzacomics"

Domenica 5 marzo, in occasione del Carnevale Ambrosiano (qui tutti gli eventi), al Museo di Storia Naturale è in programma The Avengers - La scienza dei supereroi, una conferenza-show per bambini dai 7 anni.

I partecipanti scorpiranno come anche in natura esistono fenomeni assimilabili ai superpoteri. Il Dottor Wow poi, mascotte del museo, presenterà alcuni supereroi del mondo naturale.

Tutti i bambini sono invitati a presentarsi con il costume del proprio supereroe preferito; ad attendere i più fortunati anche alcune sorprese. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo desk.adiemme@gmail.com (indicando nome e cognome, numero di adulti e bambini partecipanti, età dei bambini, recapito telefonico).