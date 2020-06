SUPERMARKET ART GALLERY

I supermercati diventano gallerie d’arte, Arm e le sue opere a supporto delle persone



L’attuale momento di emergenza sanitaria ed economica ha colpito indistintamente moltissime famiglie in tutto il mondo, ognuna con la propria storia, ognuna con conseguenze talvolta drammatiche.

Per supportare queste famiglie Andrea Russo, in arte “Arm”, un artista italiano, ha deciso di portare l’arte nella vita delle persone, per le persone.

Da qui nasce l’idea di realizzare delle esposizioni nei supermercati, uno dei pochi luoghi che, durante questo periodo di quarantena, ci permette di riassaporare quell’aria di quotidianità quasi dimenticata. Arm ha voluto rappresentare la sua arte su un classico barattolo di latta, realizzando un’etichetta che cattura l’essenza del momento che noi tutti stiamo vivendo.

L’iniziativa nasce in Italia ed ora prende piede a New York, l’obiettivo sarà quello di raccogliere fondi grazie all'impegno di “Masseria Cultura”, un’associazione, no profit, di promozione sociale (APS) di cui Arm è componente e all'ONLUS “Cuore Amico” le quali si stanno impegnando ad assicurare l’accesso al cibo alle famiglie più vulnerabili e colpite.



Le opere di Arm sono disponibili come reward (ricompensa) per coloro che sosterranno il progetto attraverso la piattaforma di crowdfunding DeRew. Ogni opera è realizzata con acrilici e mix media, sarà accompagnata da un suo personale certificato di autenticità.



Siamo sicuri che insieme riusciremo a donare un po’ di dignità e un sorriso a chi in questo momento non ha una ragione per farlo.

Per informazioni e sviluppi dell’iniziativa visita:

https://www.derev.com/supermarket-art-gallery-l-arte-a-supporto-delle-persone-sospesa

www.armgallery.it

@arm.gallery__



Insieme ce la faremo!

#SupermarketArtGallery

#ArteaSupportodellePersone

#SOSpesa

#ARTforHELP





Luogo, l’esposizione è stata allestista,

martedì 12 maggio:

- Lecce, Via dell’Università 117, “Il Supermercato Di Lecce”

- Lecce, Via Del Palazzo dei Conti di Lecce 27, “Pippi Nocco di Fabio Nocco”

mercoledì 13 maggio:

- Milano, Via Antonio Bazzini 2, “Mary Shop”

- Lecce, Via Cesare Abba, 42, “Le Mani In Pasta”

Venerdì 26 maggio:

- New York, 325 Manhattan ave, East Williamsburg, Brooklyn, "Lella Alimentari".





Quando:

Periodo delle restrizioni, (la durata dell’esposizione varierà nei singoli posti ed è ancora da definirsi) tutti gli aggiornamenti sulla pagina Instagram @arm.gallery__ e sul sito www.armgallery.it



Orari:

Orario apertura e chiusura dei singoli posti



Foto e video delle mostre sulla pagina Instagram @arm.gallery__ e sul sito www.armgallery.it



N.B. le opere non si possono acquistare o ritirare nei singoli supermercati, saranno rese disponibili come reward (ricompensa) per coloro che sosterranno il progetto sulla piattaforma DeRev.

Link DeRev: https://www.derev.com/supermarket-art-gallery-l-arte-a-supporto-delle-persone-sospesa



Pagina dell’artista dedicata al progetto: https://armgallery.it/supermarket-art-gallery/





Link Youtube, video di presentazione del progetto: https://youtu.be/awCgRNxlwUI





Per maggiori informazioni ed eventuali interviste,

Contatti:

Andrea Russo

+39 3207040305

supermarketartgallery2020@gmail.com

masseriacultura@gmail.com

andrearussoarm@gmail.com

www.armgallery.it

Gallery