Il Comitato MI’MPEGNO organizza l’evento: “SUSSIDIARIETA’, FRA CRISI DEMOGRAFICA, IMMIGRAZIONE E NUOVE POLITICHE DI WELFARE”. Intervengono: Gian Carlo Blangiardo, Don Virginio Colmegna, Giuseppe Sala, Mariastella Gelmini, Stefano Parisi e Roberto Cociancich, conclude: Giorgio Vittadini, coordina: Carmelo Ferraro.

Un nuovo impegno, un nuovo appuntamento per confrontarsi e interrogarsi sul tema della Sussidiarietà e delle nuove politiche di Welfare, partendo da un argomento molto importante ma scarsamente esplorato: la crisi demografica e il calo delle nascite.

“L’evento nasce da un’analisi del periodo che stiamo vivendo, che ci porta a riflettere innanzitutto sulla responsabilità che a ognuno è riconosciuta di essere protagonista della realtà in cui vive, con impegno e competenza, libero di operare il cambiamento per il bene comune e sulla necessità di un reale dialogo tra le persone e le istituzioni” dice Carmelo Ferraro, fondatore di MI’MPEGNO”.

“Intendiamo leggere la sussidiarietà sancita dall’art.118 della Costituzione come momento di dialogo e interazione tra lo Stato, gli Enti locali, la società civile e i corpi intermedi , per affrontare in modo efficace le sfide contemporanee del nostro Paese: una profonda crisi demografica, l’integrazione degli immigrati, la necessità di sostegno alle famiglie e il rilancio dell’occupazione”.

Ciò che può mettere in relazione Enti Territoriali, Stato, Terzo Settore, Sussidiarietà, Welfare, integrazione-immigrazione è un’idea concreta di solidarietà, a Milano oggi si può provare a lavorare tutti insieme in tale direzione. L’evento del 9 ottobre, strutturato sulla base del più ampio confronto, vuole esplorare questa possibilità ed è il modo per ricordare che su questi temi si può e si deve fare fronte comune.

“Bisogna vincere la paura e la rabbia; l’impegno che mettiamo per rilanciare il Welfare è la vera risposta al pessimismo e alla solitudine che pervade la nostra società. Sul tema del Welfare si gioca la visione di comunità che abbiamo e la Sussidiarietà responsabile è il modo per liberare le energie positive”.

