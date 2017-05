"Sventato furto in noto store per la casa a Segrate"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Milano, 30 maggio 2017. Fallito tentativo di furto in un noto store per la casa di Segrate (Milano). Questa notte, intorno alle 01:35, dei malviventi si sono introdotti nell'edificio forzando la recinzione e tagliando clear d'ingresso e porta antipatico. L'intrusione ha fatto scattare il sistema di allarme, allertando le guardie giurate Sicuritalia e i carabinieri di zona che si sono prontamente recati sul posto. Da un primo controllo congiunto, a cui ha partecipato anche la responsabile del negozio, non risulta sia stata rubata alcuna merce".