Sviluppo economico e genere: l'impresa di essere donna

Uno spettacolo al femminile scritto, interpretato e diretto da un uomo, Luca Vullo, che interagendo con il pubblico si interroga sull'importanza della donna nella vita, la sua centralità nell'ecosistema e nella società. Un elogio al genere femminile che porterà il protagonista a fare una profonda autoanalisi sul suo comportamento con le donne, riconoscendone un ruolo centrale per uno sviluppo egualitario e sostenibile della società.



Lo spettacolo è organizzato da Global Thinking Foundation.



L'iniziativa si inserisce nel programma di Sostenibilità ad Arte, la rassegna culturale promossa dal Forum per la Finanza Sostenibile e Associazione Hendel nell'ambito della Settimana dell'Investimento Sostenibile e Responsabile, o Settimana SRI (12-21 novembre).

