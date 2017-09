Tutto pronto per "Sweety of Milano": per due giorni capitale mondiale della pasticceria

Tutto pronto per "Sweety of Milano", due giorni di full immersion nel mondo della pasticceria. Il 16 e il 17 settembre sarà possibile assaggiare dolci preparati da ventiquattro "pastry chef" e imparare le loro ricette. In due giorni sarà possibile partecipare infatti a un totale di sessanta appuntamenti, fra laboratori e masterclass, per carpire i segreti dei migliori pasticceri italiani.

Novità della terza edizione è la "Sweety Academy", con incontri e laboratori gratuiti insieme a maestri come Iginio Massari, Sal De Riso, Luca Montersino, Gino Fabbri, Luigi Biasetto, Alfonso Pepe, Maurizio Santin, Gianluca Fusto e Davide Comaschi.

L'appuntamento è al Palazzo delle Stelline di corso Magenta, dalle 10 alle 18. Il biglietto giornaliero costerà sette euro, quello per tutt'e due le giornate dieci euro. I masterclass costeranno invece quindici euro. "Sweety of Milano" è anche sui social (Facebook e Instagram: sweetyofmilano).

E durante la due-giorni si terranno anche i casting per l'edizione 2018 di "The Sweetman", il baking-format di SkyUno con Igino Massari.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito dell'evento Sweetyofmilano.com.